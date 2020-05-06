Синоптики прогнозируют похолодание в столице в День Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В День Победы в столице прогнозируется похолодание, температура в городе днем не поднимется выше 17 градусов. Об этом Агентству "Москва" рассказали в центре погоды "Фобос".

"В пятницу в столицу придут холодные воздушные массы. К праздничным выходным температура ночью в Москве опустится до 3-8 градусов, а днем будет не выше 14-17 градусов", – сообщили синоптики.

Как отмечают метеоспециалисты, к концу выходных в столичный регион начнет возвращаться тепло.

10 мая ожидается солнце, воздух прогреется до 20 градусов. В начале новой недели столбики термометров достигнут отметки плюс 23 градуса, добавили в центре "Фобос".

Недавно научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на текущей неделе в Москве ожидаются дожди и грозы.