Путин приказал провести парад ВМФ 26 июля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Президент России Владимир Путин отдал приказ на проведение традиционного военно-морского парада 26 июля, в День ВМФ.

"Приказываю вам провести традиционный военно-морской парад на главных базах военно-морского флота страны", – сказал Путин на совещании с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Ранее глава государства приказал провести парад Победы 24 июня. Торжественное мероприятие состоится в день, когда произошло историческое шествие победителей в Великой Отечественной войне в 1945 году.

Путин также предложил провести акцию "Бессмертный полк" 26 июля. При этом он подчеркнул, что мероприятия снова могут не состояться, если этого не позволит эпидемиологическая обстановка.

Путин заявил, что пик распространения по коронавирусу в стране пройден. Он поблагодарил специалистов подразделений Минобороны РФ за оказание помощи Италии, Сербии и Боснии и Герцеговине.

День Военно-Морского Флота отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля. В стране впервые он был введен в 1939 году, его отметили 24 июля. Решение отмечать День ВМФ в последнее воскресенье июля было принято Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года.