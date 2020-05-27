Песков допустил возможность выходного в день парада Победы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

День парада Победы с большой долей вероятности сделают выходным, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я пока не готов ответить на этот вопрос, но с большой долей вероятности могу предположить, что будет", – ответил представитель Кремля на вопрос журналистов: "Будет ли 24 июня 2020 года объявлено выходным днем?"

По его мнению, до этого времени ситуация с коронавирусом в Москве еще улучшится, поэтому в режим ограничений в столице могут быть внесены корректировки.

"Мы видим, что ситуация с коронавирусом развивается, развивается она и в Москве, причем сейчас констатируется положительная тенденция, поэтому исходим из того, что за месяц ситуация еще претерпит изменения", – цитирует Пескова РИА Новости.

Накануне Владимир Путин заявил, что парад пройдет в день, когда прошел первый Парад Победы в 1945 году – 24 июня.

Президент поручил поручил начать подготовку к параду Победы. Путин попросил министра обороны Сергея Шойгу обеспечить при проведении мероприятия самый строгий режим безопасности.

