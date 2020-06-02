Парад на Красной площади продлится до полутора часов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Парад Победы на Красной площади в Москве стартует 24 июня в 10:00 и продлится около полутора часов, сообщает РИА Новости со ссылкой на главкома Сухопутных войск генерал-полковника Олега Салюкова.

Он подчеркнул, что порядок проведения и последовательность прохождения колонн остались прежними.

Главком рассказал, что для проведения торжественных мероприятий предусмотрено использование некоторых элементов исторического парада 24 июня 1945 года.

К примеру, в начале парада исполнят "Юбилейный встречный марш", а вечером планируется аналогичный салют.

Владимир Путин поручил начать подготовку к параду Победы, который состоится 24 июня. Президент попросил министра обороны Сергея Шойгу обеспечить при проведении мероприятия самый строгий режим безопасности.

Глава государства также подписал указ, согласно которому 24 июня объявляется нерабочим днем с сохранением за работниками заработной платы.

В 10:00 по местному времени в Москве и в других городах России проведут военные парады с привлечением вооружения и военной техники, использованием в установленном порядке официального символа Победы советского народа в Великой Отечественной войне – Знамени Победы. В 22:00 запланирован артиллерийский салют.

Свободного доступа на Красную площадь в день проведения парада Победы не будет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и иностранные лидеры будут наблюдать за парадом Победы на Красной площади, как и раньше, с трибуны.