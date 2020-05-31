Путин посмотрит парад Победы с трибуны на Красной площади – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин и иностранные лидеры будут, как и раньше, с трибуны, наблюдать за парадом Победы на Красной площади, который состоится 24 июня, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

Он подтвердил, что на мероприятие приедут главы зарубежных государств.

Представитель Кремля выразил надежду, что ко дню парада от режима, когда людям нужно соблюдать безопасное поведение, практически ничего не останется. В то же время Песков напомнил о необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку.

Владимир Путин поручил начать подготовку к параду Победы, который состоится 24 июня. Президент попросил министра обороны Сергея Шойгу обеспечить при проведении мероприятия самый строгий режим безопасности.

Глава государства также подписал указ, согласно которому 24 июня объявляется нерабочим днем с сохранением за работниками заработной платы.

В 10:00 по местному времени в Москве и в других городах России проведут военные парады с привлечением вооружения и военной техники, использованием в установленном порядке официального символа Победы советского народа в Великой Отечественной войне – Знамени Победы. В 22:00 запланирован артиллерийский салют.

Свободного доступа на Красную площадь в день проведения парада Победы не будет.