Путин объявил 24 июня нерабочим днем в связи с парадом Победы

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому 24 июня объявляется нерабочим днем. Об этом говорится на сайте Кремля.

Глава государства утвердил нерабочий день в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

"В 10 часов по местному времени в Москве, на Красной площади, в других городах Российской Федерации провести военные парады с привлечением вооружения и военной техники, использованием в установленном порядке официального символа Победы советского народа в Великой Отечественной войне – Знамени Победы", – следует из документа.

Кроме того, в 22:00 в Москве, а также в других городах РФ запланирован артиллерийский салют. Так, 24 июня станет нерабочим днем с сохранением за работниками заработной платы.

Указ вступил в силу со дня его подписания.

Ранее стало известно, что свободного доступа на Красную площадь в день проведения парада Победы не будет. Президент попросил министра обороны Сергея Шойгу обеспечить при проведении мероприятия самый строгий режим безопасности.