Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

11:25

Главная / Новости /

В центре столицы ограничат движение из-за репетиции парада Победы

Репетиция парада. Где ограничат движение
город транспорт дороги

Фото: ТАСС/Alexander Zemlianichenko

Движение на дорогах Москвы ограничат в четверг, 4 июня, в связи с репетицией парада Победы, сообщает транспортный комплекс столицы.

Перекрытия введут с 21:00 до окончания мероприятия. Это касается следующих участков:

  • Тверской – от Моховой до Тверского бульвара и от Большой Бронной улицы до Большой Садовой;
  • 1-й Тверской-Ямской – от Большой Садовой до улицы Гашека;
  • Оружейного переулка – от дома 3, строения 1, до Тверской улицы;
  • Моховой улицы – от Воздвиженки до Тверской;
  • Охотного ряда – от Тверской до Большой Дмитровки;
  • Большой Никитской – от Моховой до Романова переулка.

По Бульварному кольцу можно будет проехать в направлении от Тверского бульвара в сторону Страстного и со Страстного бульвара на Тверской бульвар и Большую Бронную улицу. ЦОДД рекомендует жителям заранее ознакомиться со схемой ограничений при планировании маршрутов и по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях в центр города.

Фото: ГКУ "Центр организации дорожного движения"


Парад Победы состоится 24 июня, его переносили из-за распространения коронавируса. Этот день президент объявил нерабочим.

Сергей Собянин подтвердил, что Москва готова к его проведению. Все организационно-технические мероприятия выверены с министерством обороны, добавил мэр.

Для участия Россия пригласила парадные расчеты 19 государств. Министр обороны Сергей Шойгу призвал исключить любые контакты личного состава парадных расчетов с военными и гражданскими лицами, которые не привлекаются к тренировкам. Он отмечал, что основную часть участников парада составят военнослужащие с иммунитетом к коронавирусу,

26 июля запланирована акция "Бессмертный полк". Глава государства приказал провести в этот же день традиционный военно-морской парад на главных базах военно-морского флота страны. Он допустил, что мероприятия могут вновь перенести, если рекомендации дадут специалисты из-за эпидемиологической обстановки.

В параде Победы на Красной площади используют элементы марша 1945 года

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать