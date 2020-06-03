В центре столицы ограничат движение из-за репетиции парада Победы

Фото: ТАСС/Alexander Zemlianichenko

Движение на дорогах Москвы ограничат в четверг, 4 июня, в связи с репетицией парада Победы, сообщает транспортный комплекс столицы.

Перекрытия введут с 21:00 до окончания мероприятия. Это касается следующих участков:



Тверской – от Моховой до Тверского бульвара и от Большой Бронной улицы до Большой Садовой;

1-й Тверской-Ямской – от Большой Садовой до улицы Гашека;

Оружейного переулка – от дома 3, строения 1, до Тверской улицы;

Моховой улицы – от Воздвиженки до Тверской;

Охотного ряда – от Тверской до Большой Дмитровки;

Большой Никитской – от Моховой до Романова переулка.

Фото: ГКУ "Центр организации дорожного движения"

По Бульварному кольцу можно будет проехать в направлении от Тверского бульвара в сторону Страстного и со Страстного бульвара на Тверской бульвар и Большую Бронную улицу. ЦОДД рекомендует жителям заранее ознакомиться со схемой ограничений при планировании маршрутов и по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях в центр города.



Парад Победы состоится 24 июня, его переносили из-за распространения коронавируса. Этот день президент объявил нерабочим.

Сергей Собянин подтвердил, что Москва готова к его проведению. Все организационно-технические мероприятия выверены с министерством обороны, добавил мэр.

Для участия Россия пригласила парадные расчеты 19 государств. Министр обороны Сергей Шойгу призвал исключить любые контакты личного состава парадных расчетов с военными и гражданскими лицами, которые не привлекаются к тренировкам. Он отмечал, что основную часть участников парада составят военнослужащие с иммунитетом к коронавирусу,

26 июля запланирована акция "Бессмертный полк". Глава государства приказал провести в этот же день традиционный военно-морской парад на главных базах военно-морского флота страны. Он допустил, что мероприятия могут вновь перенести, если рекомендации дадут специалисты из-за эпидемиологической обстановки.