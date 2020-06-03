В центре столицы ограничат движение из-за репетиции парада Победы

Фото: ТАСС/Alexander Zemlianichenko
Движение на дорогах Москвы ограничат в четверг, 4 июня, в связи с репетицией парада Победы, сообщает транспортный комплекс столицы.
Перекрытия введут с 21:00 до окончания мероприятия. Это касается следующих участков:
Парад Победы состоится 24 июня, его переносили из-за распространения коронавируса. Этот день президент объявил нерабочим.
Сергей Собянин подтвердил, что Москва готова к его проведению. Все организационно-технические мероприятия выверены с министерством обороны, добавил мэр.
Для участия Россия пригласила парадные расчеты 19 государств. Министр обороны Сергей Шойгу призвал исключить любые контакты личного состава парадных расчетов с военными и гражданскими лицами, которые не привлекаются к тренировкам. Он отмечал, что основную часть участников парада составят военнослужащие с иммунитетом к коронавирусу,
26 июля запланирована акция "Бессмертный полк". Глава государства приказал провести в этот же день традиционный военно-морской парад на главных базах военно-морского флота страны. Он допустил, что мероприятия могут вновь перенести, если рекомендации дадут специалисты из-за эпидемиологической обстановки.
В параде Победы на Красной площади используют элементы марша 1945 года
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