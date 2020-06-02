Парадные расчеты 19 стран пригласили на парад Победы в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Россия пригласила парадные расчеты 19 государств для участие в параде Победы на Красной площади, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Об этом сообщает РИА Новости.

Он также отмечал, что основную часть участников парада составят военнослужащие с иммунитетом к коронавирусу. Шойгу призвал исключить любые контакты личного состава парадных расчетов с военными и гражданскими лицами, которые не привлекаются к тренировкам.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Москва пока не решала вопрос с открытием границ для иностранцев. По его словам, пока неизвестно, будут ли такие решения приняты к параду.

Парад Победы состоится 24 июня, его переносили из-за распространения коронавируса. Владимир Путин поручил начать подготовку и попросил министра обороны обеспечить при проведении мероприятия самый строгий режим безопасности. День парада президент объявил нерабочим.

Сергей Собянин сообщил, что Москва готова к его проведению. Все организационно-технические мероприятия выверены с министерством обороны, добавил мэр столицы.

26 июля запланирована акция "Бессмертный полк". Глава государства также приказал провести в этот же день традиционный военно-морской парад на главных базах военно-морского флота страны. Он допустил, что мероприятия могут вновь перенести, если рекомендации дадут специалисты из-за эпидемиологической обстановки.