Москва готова к проведению парада Победы 24 июня – Собянин

16:16
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Сергей Собянин заявил, что Москва готова к проведению парада Победы 24 июня. Об этом мэр города заявил в ходе рабочей встречи с Владимиром Путиным.
"Вы спрашивали еще о готовности к параду (Победы. – Прим. ред.). Мы все организационно-технические мероприятия выверили с министерством обороны. Мы полностью готовы для проведения репетиций и последующего проведения парада", – сказал мэр Москвы.
Накануне глава государства заявил, что парад пройдет в день, когда прошел первый Парад Победы в 1945 году, – 24 июня. Путин попросил министра обороны Сергея Шойгу обеспечить при проведении мероприятия самый строгий режим безопасности.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что день парада Победы с большой долей вероятности сделают выходным. По его мнению, до этого времени ситуация с коронавирусом в Москве еще улучшится, поэтому в режим ограничений в столице могут быть внесены корректировки.
Акцию "Бессмертный полк" планируют провести в России 26 июля. При этом президент РФ отметил, что все мероприятия могут быть вновь перенесены, если эпидемиологическая обстановка не позволит их провести.
Стала известна дата проведения парада в честь Дня Победы
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