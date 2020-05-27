Москва готова к проведению парада Победы 24 июня – Собянин

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Сергей Собянин заявил, что Москва готова к проведению парада Победы 24 июня. Об этом мэр города заявил в ходе рабочей встречи с Владимиром Путиным.

"Вы спрашивали еще о готовности к параду (Победы. – Прим. ред.). Мы все организационно-технические мероприятия выверили с министерством обороны. Мы полностью готовы для проведения репетиций и последующего проведения парада", – сказал мэр Москвы.

Накануне глава государства заявил, что парад пройдет в день, когда прошел первый Парад Победы в 1945 году, – 24 июня. Путин попросил министра обороны Сергея Шойгу обеспечить при проведении мероприятия самый строгий режим безопасности.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что день парада Победы с большой долей вероятности сделают выходным. По его мнению, до этого времени ситуация с коронавирусом в Москве еще улучшится, поэтому в режим ограничений в столице могут быть внесены корректировки.

Акцию "Бессмертный полк" планируют провести в России 26 июля. При этом президент РФ отметил, что все мероприятия могут быть вновь перенесены, если эпидемиологическая обстановка не позволит их провести.

