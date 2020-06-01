Москва пока не принимала решения об открытии границ – Песков

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Москва пока не решала вопрос с открытием границ для иностранцев, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, пока не известно, будут ли такие решения приняты к параду, передает РИА Новости. Парад Победы запланирован на 24 июня. В 22:00 ожидается артиллерийский салют.
Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днем с сохранением зарплаты. Свободного доступа на Красную площадь в этот день не будет. Президент попросил министра обороны Сергея Шойгу обеспечить при проведении мероприятия самый строгий режим безопасности.
Сергей Собянин сообщил, что Москва готова к проведению парада 24 июня. Все организационно-технические мероприятия выверены с министерством обороны, уточнил мэр столицы.
26 июля, в День ВМФ, состоится шествие "Бессмертного полка". Кроме того, глава государства приказал провести в этот же день традиционный военно-морской парад на главных базах военно-морского флота страны. Российский лидер добавил, что мероприятия могут вновь перенести, если рекомендации дадут специалисты из-за эпидемиологической обстановки.
16 апреля Путин официально отложил подготовку к параду Победы. Он поручил перенести его в связи с угрозой распространения коронавируса.
Путин объявил день проведения парада Победы
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