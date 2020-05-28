Москва направит повторные приглашения на парад Победы всем участникам

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Россия направит повторные приглашения на парад Победы, который запланирован на 24 июня, всем участникам, в том числе президенту Франции Эммануэлю Макрону. Об этом сообщил директор первого европейского департамента министерства иностранных дел России Алексей Парамонов.

"Повторные приглашения будут направлены всем участникам, в том числе президенту Французской Республики", – сказал Парамонов в интервью РИА Новости.

Ранее Макрон планировал приехать в Москву для участия в параде по случаю 75-летия Победы в ВОВ, однако мероприятие было отложено из-за пандемии коронавируса.

Владимир Путин заявил, что парад пройдет в день первого Парада Победы – 24 июня. Путин попросил министра обороны Сергея Шойгу обеспечить при проведении мероприятия самый строгий режим безопасности.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что день парада Победы с большой долей вероятности сделают выходным. По его мнению, до этого времени ситуация с коронавирусом в Москве еще улучшится, поэтому в режим ограничений в столице могут быть внесены корректировки.

Акцию "Бессмертный полк" планируют провести в России 26 июля. При этом президент РФ отметил, что все мероприятия могут быть вновь перенесены, если эпидемиологическая обстановка не позволит их провести.

