Свободного доступа на Красную площадь в день проведения парада Победы не будет

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Свободного доступа к Красной площади 24 июня, когда состоится парад Победы, не будет. Об этом сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

"Красная площадь имеет свои ограничения. Всегда в день парада приходили по пригласительным билетам. В этот раз ситуация более сложная. Конечно, свободного доступа там не будет", – сказал Собянин.

Накануне мэр города рассказал, что столица готова к проведению парада Победы. Мэр подчеркнул, что все организационно-технические мероприятия выверены с министерством обороны.

Ранее Владимир Путин заявил, что парад пройдет в день, когда прошел первый Парад Победы в 1945 году, – 24 июня. Президент попросил министра обороны Сергея Шойгу обеспечить при проведении мероприятия самый строгий режим безопасности.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что день парада Победы с большой долей вероятности сделают выходным. По его мнению, до этого времени ситуация с коронавирусом в Москве еще улучшится, поэтому в режим ограничений в столице могут быть внесены корректировки.

Акцию "Бессмертный полк" планируют провести в России 26 июля. При этом президент РФ отметил, что все мероприятия могут быть вновь перенесены, если эпидемиологическая обстановка не позволит их провести.

