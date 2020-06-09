Движение в проезде Девичьего Поля перекроют для подготовки к параду в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Проезд Девичьего Поля будет недоступен для автомобилей в течение нескольких дней в июне из-за подготовки к параду на Красной площади.

В информационном центре транспортного комплекса Москвы уточнили, что перекрытия введут на участке проезда Девичьего Поля от пересечения с улицей Плющиха до Новоконюшенного переулка.

Проезд будет закрыт в период с 16 по 23 июня с 6:00 до 10:00. Кроме того, обозначенный отрезок дороги перекроют 10, 11, 13, 14, 15 и 24 июня с 6:00 до 8:30.

Движение на выбранном участке будет перекрыто полностью.

В пресс-службе управления ГИБДД по городу ранее сообщили, что из-за репетиции парада Победы будет перекрыто движение в центре города.

Водители не смогут проехать по улицам 1-й Тверской-Ямской и Тверской – от улицы Гашека до улицы Охотный Ряд. Также для проезда будут недоступны Моховая улица, Охотный Ряд и Театральный проезд – от улицы Воздвиженки до улицы Петровки.

Парад Победы состоится 24 июня. Этот день установлен нерабочим на федеральном уровне.

