Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в связи с празднованием Дня России, сообщили в Роструде.
12 июня в стране по традиции объявлен выходной день. Таким образом, рабочими будут только дни с 8 по 11 июня.
Отдохнуть россияне смогут три дня подряд – 12, 13 и 14 июня. Более того, четверг, 11 июня, является предпраздничным, поэтому его продолжительность сокращается на час.
В Роструде напомнили, что в соответствии с указом Владимира Путина, в этом году 24 июня также будет нерабочим днем с сохранением заработной платы. Причиной выходного стало проведение парада Победы. 23 июня не считается предпраздничным, поэтому этот день не будет сокращенным.
Парад Победы состоится 24 июня. Сергей Собянин подтвердил, что Москва готова к проведению мероприятия. Парад продлится около полутора часов. Порядок проведения и последовательность прохождения колонн остались прежними.
Для участия Россия пригласила парадные расчеты 19 государств. Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что основную часть участников составят военнослужащие с иммунитетом к коронавирусу.
Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне
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