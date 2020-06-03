Ночная репетиция парада Победы перенесена на 14 июня

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Ночная репетиция парада Победы, запланированная на четверг, 4 июня, перенесена на воскресенье, 14 июня, сообщается в микроблоге ЦОДД в Twitter.

Движение на некоторых участках дорог в центре города перекроют. Информация обо всех ограничениях и времени будет размещена дополнительно.

Парад Победы состоится 24 июня. Этот день Владимир Путин объявил нерабочим. Сергей Собянин подтвердил, что Москва готова к проведению мероприятия.

Парад продлится около полутора часов. Порядок проведения и последовательность прохождения колонн остались прежними.

Для участия Россия пригласила парадные расчеты 19 государств. Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что основную часть участников составят военнослужащие с иммунитетом к коронавирусу.

Свободного доступа на Красную площадь в день проведения парада не будет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и иностранные лидеры будут наблюдать за парадом Победы на Красной площади, как и раньше, с трибуны.