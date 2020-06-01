Временную разметку нанесут на Тверской улице для проведения парада Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что на Тверской улице будет нанесена временная желтая разметка.
Он отметил, что она будет предназначена для движения военной техники во время репетиции и на самом параде Победы. Он подчеркнул, что работы начнут в ночь с 1 на 2 июня.
"Всего будет нанесено пять линий разметки длиной по одному километру каждая. На линии этой разметки будут ориентироваться водители военной техники при движении на репетиции и параде Победы, который состоится 24 июня", – отметил Бирюков.
Он добавил, что разметка предназначена исключительно для военной техники. Движение автомобилей осуществляется в обычном режиме.
Кроме того, по словам Бирюкова, для проезда военной техники будут демонтированы разграничительные ограждения и островок безопасности с дорожными знаками на пересечении улиц Крылатской и Нижние Мнёвники.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что Москва полностью готова к проведению репетиций парада Победы и самого торжественного шествия. По его словам, все организационно-технические мероприятия оговорены с министерством обороны. Собянин также заявил, что свободного доступа к Красной площади 24 июня, в день проведения парада Победы, не будет.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и иностранные лидеры будут наблюдать за парадом Победы с трибуны. На мероприятия приедут главы зарубежных государств, отметил Песков.
Всех участников парада Победы протестируют на коронавирус
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