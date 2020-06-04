Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Короткие две недели ждут россиян в июне в связи с Днем России и проведением парада Победы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роструда.

Сначала трехдневные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня России. Отдыхать граждане будут с 12 по 14 июня включительно. Трудиться жители страны будут с 8 по 11 июня.

Также в стране объявили официально выходным днем 24 июня из-за проведения парада Победы. В Роструде напомнили, что 23 июня не считается предпраздничным, поэтому этот день не будет сокращенным.

Парад Победы состоится 24 июня по указу Владимира Путина. Сергей Собянин подтвердил, что Москва готова к проведению мероприятия.

Парад продлится около полутора часов. Порядок проведения и последовательность прохождения колонн остались прежними.

Для участия Россия пригласила парадные расчеты 19 государств. Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что основную часть участников составят военнослужащие с иммунитетом к коронавирусу.