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Общество

11:08

Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Короткие две недели ждут россиян в июне в связи с Днем России и проведением парада Победы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роструда.

Сначала трехдневные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня России. Отдыхать граждане будут с 12 по 14 июня включительно. Трудиться жители страны будут с 8 по 11 июня.

Также в стране объявили официально выходным днем 24 июня из-за проведения парада Победы. В Роструде напомнили, что 23 июня не считается предпраздничным, поэтому этот день не будет сокращенным.

Парад Победы состоится 24 июня по указу Владимира Путина. Сергей Собянин подтвердил, что Москва готова к проведению мероприятия.

Парад продлится около полутора часов. Порядок проведения и последовательность прохождения колонн остались прежними.

Для участия Россия пригласила парадные расчеты 19 государств. Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что основную часть участников составят военнослужащие с иммунитетом к коронавирусу.

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