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Общество

09:31

Музей Победы подготовил онлайн-программу ко Дню России

общество культура досуг

Музей Победы на Поклонной горе разработал онлайн-программу по случаю празднования Дня России в пятницу, 12 июня. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Культурная площадка пока закрыта из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, однако в дистанционном формате покажет концерт и видеотур.

"В День России гостей нашего сайта ждет виртуальная экскурсия, посвященная подвигам героев Великой Отечественной войны. Мы расскажем о доблести пехотинцев, летчиков, танкистов, разведчиков, военных командиров", – сообщили в пресс-службе музея.

Видеозапись экскурсии "Герои Великой Отечественной" опубликуют на сайте и в социальных сетях учреждения в 13:00. В ролике покажут фрагменты экспозиций "Подвиг народа" и "Подвиг армии".

12 июня также запланирован мастер-класс, на котором научат создавать сувениры в цветах российского флага. Урок представят онлайн в 14:00. Еще спустя час в Сеть выложат концерт ко Дню России от лауреатов фестиваля "Журавли Победы".

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