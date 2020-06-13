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12:12

Работу столичных аэропортов частично ограничат из-за репетиции парада Победы

город транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Работу аэропортов Московского авиаузла частично ограничат из-за репетиции парада Победы. Изменения произойдут 15, 20 и 24 июня, сообщили в пресс-службе Росавиации.

"В ходе подготовки к проведению авиационной части парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который состоится 24 июня 2020 года, оперативными органами Единой системы ОрВД РФ по согласованию с Росавиацией осуществляется работа по введению ограничений в воздушном пространстве", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что вводимые ограничения окажут минимальное влияние на работу международных аэропортов столичной зоны.

Ранее московским водителям рекомендовали отказаться от поездок на личном транспорте в центр столицы вечером 14 июня. В ЦОДД напомнили, что в это время в Москве будет репетиция парада Победы.

Известно, что в связи с этим в Москве будет временно перекрыто движение по ряду улиц.

Движение в центре Москвы перекроют 14 июня из-за репетиции парада Победы

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