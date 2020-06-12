ЦОДД рекомендовал водителям отказаться от поездок в центр столицы вечером 14 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичным водителям рекомендовали отказаться от поездок на личном транспорте в центр столицы вечером 14 июня. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ЦОДД.

"ЦОДД напоминает водителям о том, что в это воскресенье, 14 июня, в связи с тренировкой с механиками-водителями в рамках подготовки к Параду Победы с 21:00 будет ограничено движение на столичных дорогах", – говорится в сообщении.

Также в ЦОДД рекомендовали автомобилистам заранее строить маршрут поездок.

14 июня водители не смогут проехать по улицам 1-й Тверской-Ямской и Тверской – от улицы Гашека до улицы Охотный Ряд. Также для проезда будут недоступны Моховая улица, Охотный Ряд и Театральный проезд – от улицы Воздвиженки до улицы Петровки. Ограничения будут действовать с 21:00 и до конца окончания мероприятий.

Парад Победы состоится 24 июня. Этот день Владимир Путин объявил нерабочим. Сергей Собянин подтвердил, что Москва готова к проведению мероприятия.

Парад продлится около полутора часов. Порядок проведения и последовательность прохождения колонн остались прежними.

Для участия в параде Россия пригласила парадные расчеты 19 государств. Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что основную часть участников составят военнослужащие с иммунитетом к коронавирусу.

