Пандемия внесла коррективы в подготовку к параду Победы – Путин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пандемия коронавируса внесла существенные коррективы в подготовку к параду Победы, сообщил Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

По его словам, в том числе это касается организации работы с зарубежными друзьями, коллегами и партнерами.

Парад Победы состоится 24 июня по указу Владимира Путина. Сергей Собянин подтвердил, что Москва готова к проведению мероприятия. Парад продлится около полутора часов. Порядок проведения и последовательность прохождения колонн остались прежними.

Для участия Россия пригласила парадные расчеты 19 государств. Глава Минобороны Сергей Шойгу отмечал, что основную часть участников составят военнослужащие с иммунитетом к COVID-19.