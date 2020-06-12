Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Авто

12 июня, 20:19

Несколько улиц Москвы перекроют из-за репетиции парада Победы 14 июня

город транспорт авто

Ряд улиц в Москве будут перекрыты для движения транспорта 14 июня в связи с новой репетицией парады Победы. Об этом сообщает ТАСС.

Полностью будут недоступны следующие участки:

  • 1-я Магистральная улица,
  • Северный путепровод,
  • 1-й Силикатный проезд, 2-й Силикатный проезд, 3-й Силикатный проезд,
  • Звенигородское шоссе (в сторону улицы Мневники по встречной полосе),
  • улица Мневники (в сторону улицы Народного ополчения по встречной полосе),
  • проспект Маршала Жукова (от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного ополчения),
  • улица Народного ополчения (от улицы Мневники до Карамышевской набережной по встречной полосе),
  • Карамышевский мост (в сторону улицы Мневники),
  • Крылатская улица (от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мневники в сторону улицы Мневники),
  • улица Нижние Мневники (от улицы Крылатская до Карамышевского моста в сторону улицы Мневники).
Здесь движение будет недоступно с 4:00 до 7:00 утра.

Некоторые ограничения вступят в силу раньше, с 22:00 субботы, 13 июня, до 2:00 воскресенья, 14 июня. Речь идет о парадной площадке Алабино, А107 Московском малом кольце, Минском шоссе, внутренней стороне МКАД от Минского шоссе до Рублевского шоссе. Помимо этого, движения не будет на улицах Крылатская и Нижние Мневники. По мере прохождения колонны участки будут открывать.

Еще одна мера связана с запретом остановки и парковки во 2-м Силикатном проезде, в районе дома 8 (с 6:00 11 июня до 8:00 14 июня), на улицах Крылатской и Осенней (с 0:00 13 июня по 6:00 15 июня).

Столичным водителям рекомендовали отказаться от поездок на личном транспорте в центр столицы вечером 14 июня. В ЦОДД напомнили, что в Москве будет репетиция парада Победы.

Парад Победы состоится 24 июня. Этот день установлен нерабочим на федеральном уровне.

Движение в центре Москвы перекроют 14 июня из-за репетиции парада Победы

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать