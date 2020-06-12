Несколько улиц Москвы перекроют из-за репетиции парада Победы 14 июня

Ряд улиц в Москве будут перекрыты для движения транспорта 14 июня в связи с новой репетицией парады Победы. Об этом сообщает ТАСС.
Полностью будут недоступны следующие участки:
Некоторые ограничения вступят в силу раньше, с 22:00 субботы, 13 июня, до 2:00 воскресенья, 14 июня. Речь идет о парадной площадке Алабино, А107 Московском малом кольце, Минском шоссе, внутренней стороне МКАД от Минского шоссе до Рублевского шоссе. Помимо этого, движения не будет на улицах Крылатская и Нижние Мневники. По мере прохождения колонны участки будут открывать.
Еще одна мера связана с запретом остановки и парковки во 2-м Силикатном проезде, в районе дома 8 (с 6:00 11 июня до 8:00 14 июня), на улицах Крылатской и Осенней (с 0:00 13 июня по 6:00 15 июня).
Столичным водителям рекомендовали отказаться от поездок на личном транспорте в центр столицы вечером 14 июня. В ЦОДД напомнили, что в Москве будет репетиция парада Победы.
Парад Победы состоится 24 июня. Этот день установлен нерабочим на федеральном уровне.
Движение в центре Москвы перекроют 14 июня из-за репетиции парада Победы
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