Несколько улиц Москвы перекроют из-за репетиции парада Победы 14 июня

Ряд улиц в Москве будут перекрыты для движения транспорта 14 июня в связи с новой репетицией парады Победы. Об этом сообщает ТАСС.

Полностью будут недоступны следующие участки:



1-я Магистральная улица,

Северный путепровод,

1-й Силикатный проезд, 2-й Силикатный проезд, 3-й Силикатный проезд,

Звенигородское шоссе (в сторону улицы Мневники по встречной полосе),

улица Мневники (в сторону улицы Народного ополчения по встречной полосе),

проспект Маршала Жукова (от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного ополчения),

улица Народного ополчения (от улицы Мневники до Карамышевской набережной по встречной полосе),

Карамышевский мост (в сторону улицы Мневники),

Крылатская улица (от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мневники в сторону улицы Мневники),

улица Нижние Мневники (от улицы Крылатская до Карамышевского моста в сторону улицы Мневники).

Здесь движение будет недоступно с 4:00 до 7:00 утра.

Некоторые ограничения вступят в силу раньше, с 22:00 субботы, 13 июня, до 2:00 воскресенья, 14 июня. Речь идет о парадной площадке Алабино, А107 Московском малом кольце, Минском шоссе, внутренней стороне МКАД от Минского шоссе до Рублевского шоссе. Помимо этого, движения не будет на улицах Крылатская и Нижние Мневники. По мере прохождения колонны участки будут открывать.

Еще одна мера связана с запретом остановки и парковки во 2-м Силикатном проезде, в районе дома 8 (с 6:00 11 июня до 8:00 14 июня), на улицах Крылатской и Осенней (с 0:00 13 июня по 6:00 15 июня).

Столичным водителям рекомендовали отказаться от поездок на личном транспорте в центр столицы вечером 14 июня. В ЦОДД напомнили, что в Москве будет репетиция парада Победы.

Парад Победы состоится 24 июня. Этот день установлен нерабочим на федеральном уровне.

