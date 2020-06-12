Пушков прокомментировал решение не приглашать Зеленского на парад Победы

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Сенатор Алексей Пушков высказался о решении не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москве. Об этом сенатор написал в своем официальном аккаунте в Twitter.

Пушков высказал мнение, что для приглашения Зеленского на парад Победы не было ни одного основания.

Не было ни одного основания приглашать Зеленского на Парад Победы. Были все основания этого не делать. Более того: приглашение было бы на 100% отклонено, но стало бы объектом пропагандистских манипуляций и дало бы шанс Зеленскому показать отсутствующий у него политический вес. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 11, 2020

"Приглашение было бы на 100 процентов отклонено, но стало бы объектом пропагандистских манипуляций", – написал сенатор.

Он добавил, что возможное приглашение дало бы украинскому президенту шанс "показать отсутствующий у него политический вес".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы. Он отметил, что Украина не заявила о желании разделить радость праздника.