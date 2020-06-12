Пушков прокомментировал решение не приглашать Зеленского на парад Победы

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Сенатор Алексей Пушков высказался о решении не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москве. Об этом сенатор написал в своем официальном аккаунте в Twitter.
Пушков высказал мнение, что для приглашения Зеленского на парад Победы не было ни одного основания.
"Приглашение было бы на 100 процентов отклонено, но стало бы объектом пропагандистских манипуляций", – написал сенатор.
Он добавил, что возможное приглашение дало бы украинскому президенту шанс "показать отсутствующий у него политический вес".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы. Он отметил, что Украина не заявила о желании разделить радость праздника.