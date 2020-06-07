Пушков ответил на заявление Макфола о беспорядках в США

08:51
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков напомнил экс-послу США в Москве Майклу Макфолу на зло, причиненное США другим странам за последние 20 лет.
Макфол опубликовал видео, на котором группа вооруженных мужчин в форме без опознавательных знаков не пускает к Белому дому протестующих против расизма после смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией.
Бывший посол назвал это неправильным. Он отметил, что Владимир Путин якобы отправляет "маленьких зеленых человечков" для аннексии и оккупации территории, в то время как США так не делают.
Сенатор считает эти слова бессмысленными. Он также упрекнул США в поддержке и порождении террористов, оккупации Ирака и создании хаоса в Ливии.
Бывший посол осудил введение Вашингтоном войск в Ирак и подчеркнул, что критикует за это США. Вместе с тем Майкфол добавил, что считает неправильным и воссоединение Крыма с Россией и призвал Пушкова критиковать российское правительство.
Однако сенатор полагает, что дело не в критике, поскольку она ничего не изменила в агрессии США в Ираке и Ливии.
"Проблема в том, что США причинили слишком много зла ряду стран за последние 20 лет, чтобы учить Россию международному праву. Следуйте ему, и только тогда вы сможете учить других", – заключил Пушков в микроблоге в Twitter.
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