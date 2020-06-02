В МИД РФ призвали США защитить журналистов от произвола полиции

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В МИД РФ заявили, что требуют от американских властей незамедлительно принять меры, чтобы оградить журналистов от полицейского произвола, сообщает РИА Новости.

"С тревогой констатируем, что ситуация с правами СМИ в США ухудшается с каждым днем", – говорится в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что продюсер Sputnik Николь Руссел пострадала в ходе освещения протестов у Белого дома, несмотря на то что журналист несколько раз повторила, что она представитель прессы, и на шее висела пресс-карта, полицейские в Вашингтоне выстрелили резиновыми пулями.

31 мая корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев, освещавший протесты в Миннеаполисе, подвергся нападению полиции – ему брызнули в лицо слезоточивым газом.

Протесты в США начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, которого задержали полицейские. На видео, распространенном в интернете, видно, как один из полицейских наступил мужчине коленом на шею, а задержанный говорит, что не может дышать.

После начала беспорядков уволили четырех полицейских, одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.