Власти Вашингтона вводят комендантский час

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Комендантский час в Вашингтоне будет действовать еще двое суток, заявила мэр Мюриэл Боузер.

Как передает РИА Новости, он начнется с 19:00, а не с 23:00, как это было ранее.

Беспорядки в США начались после убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Его задержали в Миннеаполисе. Полицейский при этом встал коленом на шею мужчины, он же кричал, что задыхается. Сотрудники правопорядка не обращали внимания, позднее мужчина скончался в реанимации.

Четырех полицейских, причастных к скандальному задержанию, уволили из правоохранительных органов. Сестра убитого Шарида Тейт намерена добиваться того, чтобы их арестовали и осудили за убийство.

Власти Миннеаполиса ввели в городе режим ЧС. Мэр попросил штат предоставить силы Национальной гвардии США для обеспечения безопасности граждан. Губернатор Миннесоты Тим Уолз решил привлечь бойцов Национальной гвардии к поддержанию порядка. В результате протестов в США задержано около четырех тысяч человек.

Американский лидер Дональд Трамп раскритиковал власти Миннеаполиса за "отсутствие лидерства". Он сообщил, что правительство Штатов собирается внести движение американских антифашистов "Антифа" в список террористических организаций. До этого президент США возложил на "Антифа" и другие радикальные левые группировки вину за беспорядки и случаи насилия в ходе протестов.