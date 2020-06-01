23 участников акции в честь Джорджа Флойда задержали в Лондоне

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Фото: ТАСС/Matt Dunham/AP
Сотрудники полиции задержали 23 демонстрантов, которые приняли участие в акции в честь Джорджа Флойда, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на аккаунт полицейского управления столицы Великобритании в Twitter.
В настоящий момент задержанные находятся под стражей. По информации лондонской полиции, они совершили различные правонарушения.
25 мая четверо полицейских провели задержание афроамериканца Джорджа Флойда, который пытался обналичить поддельный чек в 20 долларов. Сотрудник полиции в ходе задержания надавил коленом на шею Флойду, из-за чего он не мог дышать.
Из-за этого Флойд скончался позже в больнице. Четверых полицейских, причастных к его задержанию, уволили из правоохранительных органов. Однако по всем США начались акции протестов на улице и в интернете в поддержку скончавшегося Флойда.
В частности, в самом Миннеаполисе, где произошел инцидент, на улицу вышли сотни человек. На произошедшее также отреагировали деятели искусства, среди них режиссер Джим Джармуш и Сара Джессика Паркер, известная по сериалу "Секс в большом городе". Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала смерть задержанного преступлением.
Также на инцидент отреагировали и известные спортсмены по всему миру. С надписью "Правосудие для Флойда" на повязке или футболке вышли на матчи несколько футболистов, играющих в чемпионате Германии. Кроме того, пост в Twitter с таким хэштегом опубликовал чемпион мира в составе сборной Франции Килиан Мбаппе. Действия полицейских также осудили баскетболист "Лос Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс, чемпион UFC Джон Джонс, а также экс-первая ракетка мира, теннисистка Наоми Осака.
В связи с этим президент страны Дональд Трамп обвинил местные власти в "отсутствии лидерства" и пообещал взять ситуацию с беспорядками под контроль.
Акции протеста после гибели афроамериканца продолжаются в США
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