Около 4 тысяч человек задержали в ходе беспорядков в США

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Около четырех тысяч человек задержали в США с начала массовых беспорядков, возникших после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает "Газета.ру".

Флойд был задержан 25 мая в Миннеаполисе. Полицейский при этом встал коленом на шею мужчины, он же кричал, что задыхается. Сотрудники правопорядка не обращали внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации.

Это вызвало массовые протесты и беспорядки в ряде городов США. В Вашингтоне объявили комендантский час. Стало известно о задержании дочери мэра Нью-Йорка Билла де Блазио – 25-летней Кьяры де Блазио.

Четырех полицейских, причастных к скандальному задержанию, уволили из правоохранительных органов. Сестра убитого Шарида Тейт намерена добиваться того, чтобы их арестовали и осудили за убийство.

Дональд Трамп обвинил местные власти в "отсутствии лидерства" и пообещал взять ситуацию с беспорядками под контроль. По словам американского лидера, он сказал губернатору Миннесоты Тиму Уолзу, что военные в его распоряжении.

Власти Миннеаполиса ввели в городе режим ЧС. Мэр попросил штат предоставить силы Национальной гвардии США для обеспечения безопасности граждан. Губернатор Миннесоты Тим Уолз решил привлечь бойцов Национальной гвардии к поддержанию порядка.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на новости о якобы причастности РФ к беспорядкам в США. По утверждению представителя Кремля, подобные заявления являются инсинуациями. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев также назвал это фейком.

Полиция Миннеаполиса во время разгона протестов применила слезоточивый спрей против собкора РИА Новости. Российское посольство в Вашингтоне направило в Государственный департамент ноту протеста.