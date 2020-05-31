Трамп сообщил, что "Антифа" признают террористической организацией

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Правительство Соединенных Штатов намерено внести движение американских антифашистов "Антифа" в список террористических организаций. С данным заявлением обратился глава США Дональд Трамп в Twitter.

"США признают "Антифа" террористической организацией", – говорится в публикации главы Белого дома на странице в социальной сети.

До этого Трамп возложил на "Антифа" и другие радикальные левые группировки вину за беспорядки и случаи насилия в ходе протестов, которые начались в стране. Поводом для беспорядков на территории США стала гибель в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

Протесты, которые начались в крупнейшем городе штата Миннесота, проходят с начала недели. В результате акции переросли в беспорядки в нескольких крупных американских городах. Так, власти обращаются к участникам всеми доступными способами. Например, вводится комендантский час, а также задействована Национальная гвардия США.

Ранее говорилось, что в США тысячи людей вышли на улицы с лозунгом "Я не могу дышать". Причиной стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда, пострадавшего от грубого обращения полицейских. Он был задержан по подозрению в попытке обналичить поддельный чек на 20 долларов