Полиция США несколько раз выстрелила в продюсера Sputnik

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Американские полицейские несколько раз выстрелили резиновыми пулями в продюсера Sputnik Николь Руссел, сообщает РИА Новости.

По словам журналистки, она освещала протесты, происходящие возле Белого дома. Она подошла поближе, чтобы собрать видеоматериал, после чего по ней начали стрелять резиновыми пулями и травматическими гранатами.

"Они также распыляли в нашу сторону слезоточивый газ, поэтому мы все кашляли", – рассказала Руссел.

В ответ на ее заявления, что она представитель прессы, полицейские начали кидать в нее светошумовые гранаты. При этом на шее Руссел висела пресс-карта.

"Через несколько секунд – все это время я продолжала снимать протестующих, против которых применили слезоточивый газ, – в меня выстрелили чем-то, что, как я подозреваю, было резиновой пулей. Синяк от раны на лодыжке был лиловым и кровоточил", – рассказала Руссель.

После этого журналистку повалили на землю. Подняться ей помог один из демонстрантов. Оценивая действия полицейских, Руссел заявила, что подобное отношение было и к другим журналистам и оно ничем не отличалось от работы полиции в отношении протестующих.

Ранее во время столкновений в Миннеаполисе местные полицейские применили слезоточивый спрей в отношении журналистов, среди которых был корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев, а также съемочная группа телеканала VICE.

В связи с инцидентом российское посольство в Вашингтоне направило ноту протеста в американский Госдепартамент. В документе было заявлено, что обращение полицейских с журналистами было недопустимым. Посольство потребовало тщательной проверки произошедшего инцидента.

Протесты начались после убийства американским полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. Он подозревался в обналичивании фальшивого 20-долларового чека. В ходе задержания полицейский надавил коленом на шею Флойда, из-за чего он не мог дышать.

1 июня сообщалось, что с момента начала массовых беспорядков полицией было задержано около 4 тысяч человек. Сам инцидент осудили некоторые политики, знаменитые деятели искусства и спортсмены.