Полиция США несколько раз выстрелила в продюсера Sputnik

18:10
Фото: AP Photo/John Locher
Американские полицейские несколько раз выстрелили резиновыми пулями в продюсера Sputnik Николь Руссел, сообщает РИА Новости.
По словам журналистки, она освещала протесты, происходящие возле Белого дома. Она подошла поближе, чтобы собрать видеоматериал, после чего по ней начали стрелять резиновыми пулями и травматическими гранатами.
"Они также распыляли в нашу сторону слезоточивый газ, поэтому мы все кашляли", – рассказала Руссел.
В ответ на ее заявления, что она представитель прессы, полицейские начали кидать в нее светошумовые гранаты. При этом на шее Руссел висела пресс-карта.
"Через несколько секунд – все это время я продолжала снимать протестующих, против которых применили слезоточивый газ, – в меня выстрелили чем-то, что, как я подозреваю, было резиновой пулей. Синяк от раны на лодыжке был лиловым и кровоточил", – рассказала Руссель.
После этого журналистку повалили на землю. Подняться ей помог один из демонстрантов. Оценивая действия полицейских, Руссел заявила, что подобное отношение было и к другим журналистам и оно ничем не отличалось от работы полиции в отношении протестующих.
Ранее во время столкновений в Миннеаполисе местные полицейские применили слезоточивый спрей в отношении журналистов, среди которых был корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев, а также съемочная группа телеканала VICE.
В связи с инцидентом российское посольство в Вашингтоне направило ноту протеста в американский Госдепартамент. В документе было заявлено, что обращение полицейских с журналистами было недопустимым. Посольство потребовало тщательной проверки произошедшего инцидента.
Протесты начались после убийства американским полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. Он подозревался в обналичивании фальшивого 20-долларового чека. В ходе задержания полицейский надавил коленом на шею Флойда, из-за чего он не мог дышать.
1 июня сообщалось, что с момента начала массовых беспорядков полицией было задержано около 4 тысяч человек. Сам инцидент осудили некоторые политики, знаменитые деятели искусства и спортсмены.
Против жестокости американских полицейских выступают уже и в Европе
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: