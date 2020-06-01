Мединский сравнил фильм "Джокер" и видео с беспорядками в США

18:06
Помощник президента РФ Владимир Мединский опубликовал в своем аккаунте в Instagram коллаж из видео с беспорядками в США и фрагмента фильма "Джокер".
В прошлом году он критически отзывался о кинокартине в адрес "Джокера". По словам Мединского, если бы картина производилась в России, то не получила бы поддержку Минкультуры. Он также сравнил ее с происшествием, связанным с историком Олегом Соколовым, спрашивая, почему людям нравится Джокер, но не нравится доцент.
"А помнится, кое-кто со мной не соглашался? Иронизировал, ерничал в анонимных аккаунтах", – написал он в своем новом посте.
Беспорядки вспыхнули в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Он был задержан 25 мая в Миннеаполисе. Полицейский при этом встал коленом на шею мужчины, он же кричал, что задыхается. В итоге Флойд скончался в реанимации.
Четырех полицейских, причастных к скандальному задержанию, уволили из правоохранительных органов. Сестра убитого Шарида Тейт намерена добиваться того, чтобы их арестовали и осудили за убийство.
Власти Миннеаполиса ввели в городе режим ЧС. Мэр попросил штат предоставить силы Национальной гвардии США для обеспечения безопасности граждан. Губернатор Миннесоты Тим Уолз решил привлечь бойцов Национальной гвардии к поддержанию порядка. В результате протестов в США задержано около четырех тысяч человек.
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