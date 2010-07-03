Мединский сравнил историка Соколова с "Джокером"

Фото: кадр из фильма "Джокер", режиссер Тодд Филлипс
Ажиотаж вокруг преступления историка Олега Соколова напоминает ажиотаж, который возник после выхода фильма "Джокер" Тодда Филлипса. Такое мнение выразил министр культуры РФ Владимир Мединский.
"Раньше все спрашивали про "Джокера", теперь – про Олега Соколова. Так и хочется ответить: если вам так нравится "Джокер", почему вам не нравится Олег Соколов?" – приводит слова Мединского РИА Новости.
Министр культуры подчеркнул, что ему жаль те СМИ, которые хайпят на трагедии и задают подобные вопросы во время культурного форума.
О преступлении Олега Соколова в отношении Анастасии Ещенко, его бывшей студентки и сожительницы, стало известно 9 ноября. Соколова вытащили из реки Мойки с рюкзаком, в котором нашли две женские руки и пистолет. В его квартире после обыска нашли другие фрагменты тела.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Соколов оформил явку с повинной. Сообщается, что жертву могли убить выстрелом из обреза.
11 ноября Соколову было предъявлено обвинение в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга по делу об убийстве аспирантки. Его заключили под стражу на два месяца. Соколов не впервые оказывается в поле зрения СМИ. В 2018 году сообщалось, что другая студентка написала заявление в полицию, пожаловавшись, что мужчина истязал ее.
Адвокат историка Александр Почуев сообщил, что Соколов готов оказать материальную помощь семье Ещенко. По словам адвоката, сторона защиты пыталась связаться с родными погибшей, но разговора так и не получилось.
В Кремле назвали это преступление чудовищным актом безумия и отметили, что было бы странно "винить кого-то в таких ситуациях, когда все очень похоже просто на чистое сумасшествие, винить кого-то, кроме самого убийцы".
Историку Олегу Соколову предъявили обвинение в убийстве аспирантки
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