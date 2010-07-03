"Я просто схожу с ума": представитель ОНК посетил доцента СПбГУ в изоляторе

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Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки и возлюбленной Анастасии Ещенко, в беседе с председателем ОНК Петербурга Александром Холодовым попросил не содержать его в СИЗО вместе с рецидивистами и камеру с телевизорами, сообщили РИА Новости.
Александр Холодов посетил подозреваемого в изоляторе временного содержания на Захарьевской улице. Соколова планируют перевести в СИЗО "Кресты-2" в пятницу. Накануне, 11 ноября, решением суда историк был арестован до 8 января.
"У меня огромная просьба. Что бы я ни совершил, я оступился раз в жизни. Можно сделать так, чтобы мои сокамерники были такие же, как я?" – обратился подозреваемый к Холодову.
Председатель ОНК заверил Олега Соколова, что в камеру с рецидивистами не отправят, если у человека ранее не было судимостей. На просьбу подозреваемого поселить его в камере с телевизором, Холодов уточнил, что этот вопрос находится вне компетенции общественной наблюдательной комиссии. Представитель ОНК также спросил, что необходимо Соколову в СИЗО.
"Я схожу с ума. Я просто схожу с ума. Просто умоляю, чтобы мне дали очки. Хотя бы заниматься своим делом", – пожаловался историк.
О преступлении Олега Соколова в отношении Анастасии Ещенко, его бывшей студентки и сожительницы, стало известно в минувшую субботу, 9 ноября. Соколова вытащили из реки Мойки с рюкзаком, в котором нашли две женские руки и пистолет. В его квартире после обыска нашли другие фрагменты тела. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".
Соколов оформил явку с повинной. Сообщается, что жертву могли убить выстрелом из обреза.
11 ноября доценту СПбГУ Соколову было предъявлено обвинение в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга по делу об убийстве аспирантки. Он будет заключен под стражу на два месяца. Соколов не впервые оказывается в поле зрения СМИ. В 2018 году сообщалось, что другая студентка написала заявление в полицию, пожаловавшись, что мужчина истязал ее.
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