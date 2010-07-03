Суд арестовал обвиняемого в убийстве девушки доцента СПбГУ

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Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал доцента исторического факультета СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве, передает РИА Новости.

"Суд постановил Соколову Олегу Валерьевичу избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца – до 8 января 2020 года", – сообщила судья Юлия Максименко.

Адвокат обвиняемого Александр Почуев ранее заявил, что его подзащитный полностью раскаивается в содеянном.

СМИ передавали, что представители Соколова рассчитывают убедить следствие в том, что он застрелил студентку в результате сильного душевного волнения, вызванного ревностью.

Если статью, по которой проходит Соколов, удастся переквалифицировать на убийство в состоянии аффекта, возможное наказание для подозреваемого минимизируют. За это предусмотрены исправительные работы, ограничение свободы и лишение свободы до трех лет. При этом адвокаты не собираются добиваться невменяемости и принудительного лечения Соколова.

О преступлении стало известно в минувшую субботу, 9 ноября. Соколова вытащили из реки Мойки с рюкзаком, в котором нашли две женские руки и пистолет. В его квартире провели обыски и нашли другие фрагменты тела. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

Соколов оформил явку с повинной. Жертвой стала его выпускница Анастасия Ещенко, с которой они сожительствовали и писали совместные научные работы.

Сообщалось, что девушка приехала в Санкт-Петербург учиться. Она родом из Краснодарского края. Ещенко три года назад окончила СПбГУ, после чего поступила в аспирантуру. Также в СМИ писали, что девушка была дочерью сотрудницы МВД и сестрой бывшего вратаря молодежной сборной России по футболу.

В следственных органах заявляли, что профессор застрелил аспирантку из обреза во время ссоры 7 ноября. Следователи допросили Соколова.