Защита доцента СПбГУ хочет переквалификации дела на убийство в состоянии аффекта

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Защита доцента исторического факультета СПбГУ Олега Соколова рассчитывает убедить следствие в том, что он застрелил студентку в результате сильного душевного волнения, вызванного ревностью, сообщает "Фонтанка".

Если статью, по которой проходит Соколов, удастся переквалифицировать на убийство в состоянии аффекта, возможное наказание для подозреваемого минимизируют. За это предусмотрены исправительные работы, ограничение свободы и лишение свободы до трех лет. При этом адвокаты не собираются добиваться невменяемости и принудительного лечения Соколова.

По данным издания, представители подозреваемого тщательно изучают образ жизни 24-летней убитой – они хотят представить ее молодой женщиной, изводившей Соколова ревностью.

В то же время, если следствие не изменит статью, подозреваемому может грозить пожизненное заключение, но только в том случае, если он расчленил тело при жизни. Это объясняется тем, что глумление над трупом не расценивается в качестве обстоятельства, свидетельствующего о совершении убийства с особой жестокостью.

В минувшую субботу, 9 ноября, Соколова вытащили из реки Мойки с рюкзаком, в котором нашли две женские руки и пистолет. В его квартире провели обыски и нашли другие фрагменты тела. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Соколов оформил явку с повинной.

По данным СМИ, жертвой стала его выпускница Анастасия Ещенко, с которой они сожительствовали и писали совместные научные работы.

Сообщалось, что девушка приехала в Санкт-Петербург учиться. Она родом из Краснодарского края. Ещенко три года назад окончила СПбГУ, после чего поступила в аспирантуру. Также в СМИ писали, что девушка была дочерью сотрудницы МВД и сестрой бывшего вратаря молодежной сборной России по футболу.

Мать и отец убитой после трагического известия приехали в Санкт-Петербург. В скором времени следователи намерены провести опознание. Поиск фрагментов останков в реке пока продолжается.

В следственных органах заявляли, что профессор застрелил аспирантку из обреза во время ссоры 7 ноября. Следователи допросили Соколова. Как рассказал его адвокат Александр Почуев, подзащитный "придерживается признательной позиции". Адвокат добавил, что обвинение пока не предъявлено. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга назначил заседание на 11 ноября.

