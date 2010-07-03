Убитая в Петербурге аспирантка оказалась дочерью подполковника МВД

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Убитая в Санкт-Петербурге Анастасия Ещенко была дочерью сотрудницы МВД и сестрой экс-вратаря молодежной сборной России по футболу. Об этом РИА Новости рассказал председатель квартального комитета станицы Старовеличковской Калининского района Краснодарского края Евгений Тарасенко.

"Конечно, знаю семью. Да, подполковник, Галина Георгиевна, кадровик. Мы только вчера вечером все узнали, сейчас все шокированы. Мы работали с ее отцом, он тренером работал, учителем физкультуры, в школе работает. Сын, он в сборной России по футболу по молодежке, воспитанник "Краснодара", – поделился собеседник агентства.

На сайте управления МВД по Калининскому району указано, что Галина Ещенко является начальников отделения по работе с личным составом в звании подполковник. Служит в полиции с 2005 года.

В свою очередь источник в правоохранительных органах заявил ТАСС, что мать убитой сейчас в Петербурге. Он также отметил, что в скором времени следователи намерены провести опознание погибшей, но пока поиск фрагментов останков девушки в реке продолжается.

Другой источник сообщил, что отец Анастасии Ещенко тоже выехал в Санкт-Петербург.

Предполагаемым убийцей аспирантки СПбГУ назван доцент того же вуза, историк Олег Соколов. Утром 9 ноября его вытащили из реки Мойки с рюкзаком, в котором нашли две женские руки и пистолет. Позднее, во время обысков в квартире, были найдены и другие фрагменты тела. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство", а сам Соколов оформил явку с повинной.

Источники в СМИ сообщают, что жертвой доцента стала его выпускница Анастасия Ещенко, с которой они сожительствовали и писали совместные научные работы.

Заседание суда по делу Олега Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки, пройдет в понедельник, 11 ноября.