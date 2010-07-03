Суд по делу подозреваемого в убийстве доцента СПбГУ пройдет 11 ноября

12:29
Фото: соцсети
Заседание суда по делу доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки, пройдет в понедельник, 11 ноября, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского управления Следственного комитета.
Как заявил собеседник агентства, меру пресечения будут избирать в Октябрьском районном суде.
В СК также отметили, что на данный момент подозреваемый находится в больнице в тяжелом состоянии, однако, если его не выпишут к 11 ноября, возможен формат выездного заседания.
Ранее сообщалось, что следствие будет просить об аресте доцента СПбГУ. Защита пока не определилась с ходатайством.
Историк Олег Соколов был задержан 9 ноября после того, как его достали из реки Мойки, а в рюкзаке обнаружили пистолет и две женские руки. Следственный комитет возбудил дело об убийстве, а ученого госпитализировали.
Источники СМИ утверждают, что жертвой убийства бывшая ученица Соколова Анастасия Ещенко, с которой доцент сожительствовал и работал над исследованием.
По неподтвержденным данным, убийство девушки Соколов совершил 7 ноября, а на следующий день он попытался избавиться от улик. После, по информации СМИ, он планировал покончить жизнь самоубийством в костюме Наполеона.
По другим сведениям, Соколов оказался в реке случайно: якобы он нес руки в рюкзаке в состоянии алкогольного опьянения и упал в воду.
Во время обыска в квартире подозреваемого были обнаружены фрагменты тела жертвы и пила. Адвокат Соколова Александр Почуев заявил, что подозреваемый признался, что убил и расчленил ученицу.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: