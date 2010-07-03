Суд по делу подозреваемого в убийстве доцента СПбГУ пройдет 11 ноября

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Заседание суда по делу доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки, пройдет в понедельник, 11 ноября, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского управления Следственного комитета.

Как заявил собеседник агентства, меру пресечения будут избирать в Октябрьском районном суде.

В СК также отметили, что на данный момент подозреваемый находится в больнице в тяжелом состоянии, однако, если его не выпишут к 11 ноября, возможен формат выездного заседания.

Ранее сообщалось, что следствие будет просить об аресте доцента СПбГУ. Защита пока не определилась с ходатайством.

Историк Олег Соколов был задержан 9 ноября после того, как его достали из реки Мойки, а в рюкзаке обнаружили пистолет и две женские руки. Следственный комитет возбудил дело об убийстве, а ученого госпитализировали.

Источники СМИ утверждают, что жертвой убийства бывшая ученица Соколова Анастасия Ещенко, с которой доцент сожительствовал и работал над исследованием.

По неподтвержденным данным, убийство девушки Соколов совершил 7 ноября, а на следующий день он попытался избавиться от улик. После, по информации СМИ, он планировал покончить жизнь самоубийством в костюме Наполеона.

По другим сведениям, Соколов оказался в реке случайно: якобы он нес руки в рюкзаке в состоянии алкогольного опьянения и упал в воду.

Во время обыска в квартире подозреваемого были обнаружены фрагменты тела жертвы и пила. Адвокат Соколова Александр Почуев заявил, что подозреваемый признался, что убил и расчленил ученицу.