Подозреваемый в убийстве историк СПбГУ оформил явку с повинной

09 ноября, 21:13
Фото: соцсети
Подозреваемый в убийстве доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов написал явку с повинной. Меру пресечения ему могут избрать в воскресенье. Об этом рассказал адвокат Александр Почуев, сообщает ТАСС.
По его словам, Соколов раскаивается в содеянном и находится в шоковом состоянии. "Олег Валерьевич действовал под каким-то сильным фактором. Это могло быть состояние патологического опьянения или состояние аффекта", – добавил Почуев.
Историка задержали по подозрению в убийстве девушки. Утром в субботу, 9 ноября, его достали из воды у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором были обнаружены отрубленные руки и травматический пистолет. Также человеческие останки нашли во время обыска в его квартире. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Сообщается, что его жертвой стала аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко, с которой преподаватель состоял в близких отношениях. Девушка жила в квартире Соколова.
Олег Соколов – кандидат исторических наук и специалист по военной истории Франции. Он родился в 1956 году в Ленинграде. В 2000 году стал доцентом кафедры истории нового и новейшего времени Санкт-Петербургского государственного университета. Вел постоянную научно-исследовательскую работу в области исследования военной истории России и Европы XV-XIX веков. Является автором более 30 научных работ.
Историк признается одним из основоположников движения военно-исторической реконструкции в России. Под его руководством создано Общероссийское военно-историческое общественное движение.
В 2003 году президент Франции Жак Ширак подписал указ о награждении Соколова орденом Почетного легиона за большой вклад в дело изучения и популяризации истории страны.
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