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Происшествия

09 ноября, 20:57

Подозреваемого в убийстве доцента СПбГУ проверят на причастность к избиению студентки

происшествия

Фото: соцсети

Следствие проверит причастность подозреваемого в убийстве доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова к другим эпизодам нарушения закона в отношениях со студентами. Об этом сообщает Интерфакс.

В 2018 году в СМИ появился текст заявления от студентки, которая обвиняла Соколова в избиении. По ее словам, инцидент произошел после того, как девушка сообщила ему о намерении расстаться. В заявлении указывалось, что преподаватель привязал студентку к стулу и избивал в течение часа.

Утром в субботу, 9 ноября, из реки в центре Санкт-Петербурга спасатели вытащили мужчину, в рюкзаке которого были обнаружены две отрубленные женские руки, а также травматический пистолет. Мужчина с переохлаждением был доставлен в больницу. Позднее появилась информация, что из воды спасли доцента СПбГУ Олега Соколова.

Жертвой убийства стала аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко. Вместе с Соколовым она написала несколько научных работ.

Как уточняет РИА Новости, историк планировал покончить с собой после того, как избавится от тела ученицы. Он рассказал следователям, что хотел надеть мундир Наполеона и казнить себя в Петропавловской крепости на глазах у туристов. С собой он бы взял письмо с объяснением мотивов совершенного преступления.

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