Опубликовано видео, как подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ выбрасывает в реку улики

10 ноября, 23:41
На кадрах видно, что Соколова едва не застиг врасплох случайный прохожий. Профессор подождал, пока тот уйдет, а потом выбросил мешок в воду. Потом Соколов вернулся с двумя новыми пакетами и сразу же кинул их в реку. Потом он какое-то время стоял и смотрел за пакетами, выжидая, когда они окажутся под водой.
Ранее сообщалось, что следователи допросили Соколова, подозреваемого в убийстве выпускницы вуза. Как рассказал его адвокат Александр Почуев, подзащитный "придерживается признательной позиции". Адвокат добавил, что обвинение пока не предъявлено.
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга назначил заседание на понедельник, 11 ноября.
В минувшую субботу, 9 ноября, Соколова вытащили из реки Мойки с рюкзаком, в котором нашли две женские руки и пистолет. В его квартире провели обыски и нашли другие фрагменты тела. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Соколов оформил явку с повинной.
По данным СМИ, жертвой стала его выпускница Анастасия Ещенко, с которой они сожительствовали и писали совместные научные работы.
Сообщалось, что девушка приехала в Санкт-Петербург учиться. Она родом из Краснодарского края. Ещенко три года назад окончила СПбГУ, после чего поступила в аспирантуру. Также в СМИ писали, что девушка была дочерью сотрудницы МВД и сестрой бывшего вратаря молодежной сборной России по футболу.
Мать и отец убитой после трагического известия приехали в Санкт-Петербург. В скором времени следователи намерены провести опознание. Поиск фрагментов останков в реке пока продолжается.
В следственных органах заявляли, что профессор застрелил аспирантку из обреза во время ссоры 7 ноября.
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