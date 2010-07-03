Опубликовано видео из квартиры арестованного доцента СПбГУ

Видео: СК РФ

Следователи разместили фото и видео из квартиры доцента СПбГУ Олега Соколова. Там находились доспехи, холодное оружие, судя по всему, сабли, бюст Наполеона и элементы мундиров армии французского императора.

В первой части записи видно, как доцент расплачивается на кассе в магазине. В кадр не попали покупки подозреваемого в убийстве, однако стоящий за ним покупатель держит панель, которая напоминает строительный материал.

Далее Следственный комитет демонстрирует запись с камеры наблюдения на улице. Там видно, как мужчина что-то бросает в реку.

Ранее сообщалось, что Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Соколова по обвинению в убийстве. На заседании подозреваемый заявил, что раскаивается в содеянном. По его словам, у них с Ещенко произошел конфликт, потому что она "начала беситься" при упоминании его детей.

Сторона защиты просила отправить Соколова под домашний арест. Следствие выступило против, так как его квартира является местом преступления.

Позже стало известно, что Санкт-Петербургский государственный университет прекращает трудовые отношения с Соколовым.

"Университет шокирован этим чудовищным преступлением. Все обстоятельства трагедии установит следствие", – заявили "Интерфаксу" в вузе.

Также из состава научного совета его исключил Институт социологических, экономических и политических наук (ISSEP) в Лионе.

Историка Олега Соколова 9 ноября извлекли из реки Мойки с рюкзаком, в котором лежали женские руки и травматический пистолет. По информации следователей, он убил 24-летнюю выпускницу СПбГУ, с которой сожительствовал. Подозреваемый оформил явку с повинной.

По его словам, он четыре раза выстрелил в женщину из обреза, а потом взялся за нож.

Соколов является специалистом по наполеоновским войнам. За научную и общественную деятельность он был награжден французским орден Почетного легиона.

Анастасия Ещенко родом из Краснодарского края. Она три года назад окончила СПбГУ, после чего поступила в аспирантуру. Также в СМИ писали, что девушка была дочерью сотрудницы МВД и сестрой бывшего вратаря молодежной сборной России по футболу.

В Кремле назвали это преступление чудовищным актом безумия и отметили, что было бы странно "винить кого-то в таких ситуациях, когда все очень похоже просто на чистое сумасшествие, винить кого-то, кроме самого убийцы".

