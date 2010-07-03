В Кремле назвали актом безумия убийство выпускницы СПбГУ

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Владимир Путин в курсе убийства 24-летней девушки, в котором подозревается историк, доцент Санкт-Петербургского университета 63-летний Олег Соколов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Безусловно, мотивы этого чудовищного преступления, которое, конечно, не могло не тронуть буквально всех, кто знает об этом, мотивы преступления, причины преступления будут установлены в ходе следствия", – заявил Песков.

Пресс-секретарь назвал это преступление чудовищным актом безумия и отметил, что было бы странно "винить кого-то в таких ситуациях, когда все очень похоже просто на чистое сумасшествие, винить кого-то, кроме самого убийцы".

Представитель Кремля призвал дождаться завершения расследования и постановления суда.

В минувшую субботу, 9 ноября, Соколова вытащили из реки Мойки с рюкзаком, в котором нашли две женские руки и пистолет. В его квартире провели обыски и нашли другие фрагменты тела. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

Жертвой стала выпускница историка Анастасия Ещенко, с которой они сожительствовали и писали совместные научные работы. Соколов написал явку с повинной.

Представители Соколова рассчитывают убедить следствие в том, что он застрелил студентку в результате сильного душевного волнения, вызванного ревностью. Также защита намерена добиваться для историка домашнего ареста.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга назначил заседание на 11 ноября.