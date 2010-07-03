Историк Соколов готов оказать материальную помощь семье убитой

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Арестованный историк Олег Соколов готов оказать материальную помощь семье убитой Анастасии Ещенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Почуева.

"Предстоят похороны. <…> Олег Валерьевич (готов. – Прим. ред.) оказать материальную помощь. Но понятно, что никакими деньгами в данном случае не смягчить трагедию", – сказал адвокат.

По словам адвоката, сторона защиты пыталась связаться с родными погибшей, но разговора так и не получилось. Почуев добавил, что защита приносит свои извинения близким погибших, отметив, что его подзащитный сделает это сам, как "только представится эта возможность".

О преступлении Олега Соколова в отношении Анастасии Ещенко, его бывшей студентки и сожительницы, стало известно в минувшую субботу, 9 ноября. Соколова вытащили из реки Мойки с рюкзаком, в котором нашли две женские руки и пистолет. В его квартире после обыска нашли другие фрагменты тела.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Соколов оформил явку с повинной. Сообщается, что жертву могли убить выстрелом из обреза.

11 ноября доценту СПбГУ Соколову было предъявлено обвинение в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга по делу об убийстве аспирантки. Он будет заключен под стражу на два месяца. Соколов не впервые оказывается в поле зрения СМИ. В 2018 году сообщалось, что другая студентка написала заявление в полицию, пожаловавшись, что мужчина истязал ее.

В Кремле назвали это преступление чудовищным актом безумия и отметили, что было бы странно "винить кого-то в таких ситуациях, когда все очень похоже просто на чистое сумасшествие, винить кого-то, кроме самого убийцы".

