Мединский не будет запрещать фильм "Джокер" в России

Фото: кадр из фильма "Джокер" реж. Тодд Филлипс
Владимиру Мединскому не понравился фильм Тодда Филлипса "Джокер", но оснований запрещать картину в России министр культуры не видит. Об этом он сообщил в интервью "Авторадио".
По его словам, обеспокоенные граждане обращаются в ведомство с просьбой запретить прокат киноленты, стартовавший 3 октября, однако, как отметил Мединский, фильм не противоречит требованиям законодательства РФ.
"Какие у нас есть для этого основания? Никаких. Кому-то нравится, кому-то не нравится, кто-то видит в этом пропаганду зла, а кто-то – добра. Есть конкретный перечень (для запрета фильмов. – Прим. ред.): призывы к свержению действующего конституционного строя, порнография, религиозная и национальная нетерпимость. Все остальное разрешено, пожалуйста", – подчеркнул глава министерства культуры.
Он признался, что лично ему фильм не понравился. По его словам, другие фильмы по комиксам, которые он смотрел по 10 минут, не вызывали у него таких негативных эмоций. В заключение министр заметил, что в России у такого фильма "не было бы ни одного шанса" на господдержку.
Фильм рассказывает историю злодея Джокера. Он живет в Готэме с пожилой матерью. Джокер мечтает стать известным комиком на телевидении. Однако жестокость окружающих меняет его. Премьера картины прошла на Венецианском кинофестивале, где фильм получил гран-при "Золотой лев".
"Джокер" может стать самой кассовой картиной с рейтингом R, обогнав по популярности "Дедпул". Категория R присваивается фильмам, которые содержат сексуальные сцены, эпизоды с употреблением наркотиков, насилием и нецензурную брань.
На сегодняшний день "Джокер" заработал в прокате 741,3 миллиона долларов. Сборы самого кассового фильма со взрослым рейтингом – "Дедпула" – составили 783 миллиона долларов. По итогам проката сборы картины Тодда Филлипса могут превысить 900 миллионов долларов, поскольку "Джокер" по‑прежнему популярен в кинотеатрах и еще не вышел на широкие экраны в Китае.
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