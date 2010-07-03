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Культура

18:28

"Джокер" может стать самым кассовым фильмом со взрослым рейтингом

досуг кино культура

Фото: кадр из фильма "Джокер", реж. Тодд Филлипс

Фильм "Джокер" может стать самой кассовой картиной с рейтингом R, обогнав по популярности "Дедпул". Об этом сообщает The Independent.

Категория R присваивается фильмам, которые содержат сексуальные сцены, эпизоды с употреблением наркотиков, насилием и нецензурную брань.

К настоящему времени "Джокер" заработал в прокате 737,5 миллиона долларов. Сборы самого кассового фильма со взрослым рейтингом – "Дедпула" – составили 783 миллиона долларов.

По итогам проката сборы картины Тодда Филлипса могут превысить 900 миллионов долларов, поскольку "Джокер" по‑прежнему популярен в кинотеатрах и еще не вышел на широкие экраны в Китае.

Ранее искусственный интеллект, разработанный томскими учеными, обнаружил в фильме "Джокер" заимствования из картины "V – значит вендетта" сестер Вачовски.

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