"Джокер" преодолел миллиардную отметку в российском прокате

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Драма голливудского режиссера Тодда Филлипса "Джокер" собрала в российском прокате более 1,1 миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) на сайте Фонда кино.

Первый уикенд принес картине почти 634 миллиона рублей, второй – 277 миллиона рублей.

Фильм "Джокер" повествует о становлении будущего врага Бэтмена и главного злодея Готэм-сити. По словам режиссера, что образ протагониста обсуждали около полугода, продумывая вместе с исполнителем его роли костюм, прическу и смех Джокера.

Исполнителю главной роли Хоакину Фениксу прочат "Оскар", а картину называют новой классикой. Фильм получил "Золотого льва" на Венецианском фестивале.

Показы в США проходят при усиленных мерах безопасности. Многие опасаются, что "Джокер" спровоцирует убийства, как в 2012 году. Тогда на премьере фильма о Бэтмене в Колорадо погибли 12 человек. На днях в одном из американских кинотеатров после того, как один из зрителей начал бурно хлопать во время сцен с убийствами, возникла паника.

