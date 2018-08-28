Алек Болдуин станет отцом Бэтмена в новом фильме про Джокера

Фото: АР/Charlie Neibergall

Актер Алек Болдуин сыграет отца Бэтмена в фильме "Джокер" режиссера Тодда Филипса. В широкий прокат картина выйдет 4 октября 2019 года, сообщает "Газета.ру".

По комиксам DC отец Бэтмена – Томас Уэйн – уважаемый в Готэм-сити врач и филантроп. Его убивают вместе с женой, и юный Брюс – будущий Бэтмен – становится свидетелем убийства.

Самого Бэтмена в фильме сыграет Хоакин Феникс.

В 2018 году Болдуину исполнилось 60 лет. С 2016 года он появляется в шоу Saturday Night Live в пародийном образе Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что в новом фильме про Джокера может сыграть Роберт Де Ниро. Предполагается, что актер сыграет ведущего ток-шоу, который внесет свой вклад в возникновение Джокера.

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