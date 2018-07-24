Роберт Де Ниро может сыграть в новом фильме про Джокера‍

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Американский актер Роберт Де Ниро ведет переговоры по поводу участия в съемках фильма "Джокер", который расскажет о становлении антигероя из комиксов DC.

Как сообщает "Газета.ру", Де Ниро может присоединиться к актерскому составу фильма во главе с актером Хоакином Фениксом. Предполагается, что актер сыграет ведущего ток-шоу, который внесет свой вклад в возникновение Джокера.

В феврале 2018 года стало известно, что новым исполнителем роли легендарного злодея Джокера из вселенной DC Comics может стать Хоакин Феникс.

Отмечалось также, что персонаж актера и музыканта Джареда Лето, который сыграл Джокера в "Отряде самоубийц", останется частью вселенной DC, а герой Феникса на Джокера в исполнении Лето в будущих лентах никак не повлияет.

Хоакина Фенкса уже пробовали привлечь к работе над экранизациями комиксов DC. Так ему предлагали сыграть роль Лекса Лютора в картине "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", однако тогда актер отказался.