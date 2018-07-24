Роберт Де Ниро может сыграть в новом фильме про Джокера‍

24 июля, 10:49
Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Chris Young
Американский актер Роберт Де Ниро ведет переговоры по поводу участия в съемках фильма "Джокер", который расскажет о становлении антигероя из комиксов DC.
Как сообщает "Газета.ру", Де Ниро может присоединиться к актерскому составу фильма во главе с актером Хоакином Фениксом. Предполагается, что актер сыграет ведущего ток-шоу, который внесет свой вклад в возникновение Джокера.
В феврале 2018 года стало известно, что новым исполнителем роли легендарного злодея Джокера из вселенной DC Comics может стать Хоакин Феникс.
Отмечалось также, что персонаж актера и музыканта Джареда Лето, который сыграл Джокера в "Отряде самоубийц", останется частью вселенной DC, а герой Феникса на Джокера в исполнении Лето в будущих лентах никак не повлияет.
Хоакина Фенкса уже пробовали привлечь к работе над экранизациями комиксов DC. Так ему предлагали сыграть роль Лекса Лютора в картине "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", однако тогда актер отказался.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: