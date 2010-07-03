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Культура

17:24

Названо заболевание, из-за которого смеялся Джокер

культура

Фото: кадр из фильма "Джокер"

Психологи рассказали, что герой Хоакина Феникса в фильме "Джокер" страдал от псевдобульбарного синдрома (PBA). Именно из-за этой болезни персонаж смеялся в неподходящее время, сообщает Yahoo Entertainment.

По словам специалистов из клиники Мэйо, псевдобульбарный синдром – неврологическое расстройство, характеризующееся поражением ядерных нервных путей. Проявляется бесконтрольными приступами смеха или плача. Заболевание возникает, если ядра мозга получают недостаточную регуляцию от центров. Патологический процесс не несет угрозы жизни человека. Синдром может возникнуть из-за обострения хронических заболеваний.

Фильм "Джокер" – лидер американского и российского прокатов. В США фильм собрал только за выходные 93 миллиона долларов, а в России – 660 миллионов рублей за четыре дня. Исполнителю главной роли Хоакину Фениксу прочат "Оскар", а картину называют новой классикой. Фильм получил "Золотого льва" на Венецианском фестивале.

Показы в США проходят при усиленных мерах безопасности. Многие опасаются, что "Джокер" спровоцирует убийства, как в 2012 году. Тогда на премьере фильма о Бэтмене в Колорадо погибли 12 человек. На днях в одном из американских кинотеатров после того, как один из зрителей начал бурно хлопать во время сцен с убийствами, возникла паника.

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