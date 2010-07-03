Искусственный интеллект обвинил "Джокера" в плагиате

Фото: кадр из фильма Джокер

Искусственный интеллект, разработанный томскими учеными, обнаружил в фильме "Джокер" Тодда Филлипса заимствования из картины "V – значит вендетта" сестер Вачовски, сообщает "Российская газета".

Как пояснил автор разработки Евгений Гарин, в обоих фильмах центральный персонаж пережил насилие в детстве. В "V" это отражено в виде физических последствий, в "Джокере" – в последствиях для психики.

В "V" герой сознательно стремится поднять народ на восстание. В "Джокере" бунт является фоном, его провоцирует кандидат в мэры Готема Томас Уэйн своим отношением к народу как к неудачникам и клоунам.

Кроме того, в обеих картинах основной персонаж расправляется со своими мучителями. Но в "V" это осмысленные действия, постепенно ведущие к революции, а в "Джокере" – личная месть сумасшедшего.

Все события в "V" имеют причину и следствия. Иви встречает V, чтобы получить пропуск в телестудию, в "Джокере" Артур следит за случайной девушкой в метро, но не решается подойти и познакомиться.

В "V" отношения с Иви постепенно развиваются, проходя через кризисы взаимных проверок и откровений. В "Джокере" отношения с Софи являются больной фантазией с недоговоренным финалом.

Как полагает Гарин, "V" – это рассказ героизирующий борьбу личности с тоталитарным режимом, рассказ о ненасильственном протесте. А в "Джокере" рассказывается о случайном сумасшедшем, стечением обстоятельств выбранного толпой символом народного бунта.

"V" ученый определил как утопию, а "Джокера" – реалистичной антиутопией.

Ранее искусственный интеллект уже выявлял совпадения в сюжетных линиях "Игры Престолов" и "Звездных войн", в "Фантастических тварях" и советского фильма "Гостья из будущего".

Изначально сибирские ученые разработали искусственный интеллект для выявления плагиата в докторских диссертациях, различных научных работах и патентах. Однако в ходе экспериментов выявили совпадения в произведениях мировой художественной литературы и кинематографии.

В российском прокате драма Тодда Филлипса собрала более 1,1 миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют данные Первый уикенд принес картине почти 634 миллиона рублей, второй – 277 миллиона рублей.